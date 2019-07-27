Зеленский отреагировал на скандал с главой Днепропетровской полиции

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области. Скандальное видео с участием Глуховери ранее появилось в Сети.

«Я требую от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от главы Госбюро расследований Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам», – написал Зеленский в Facebook.

Ранее украинское издание «Страна» опубликовало видео инцидента, тщательно скрывавшегося руководством Днепропетровской полиции. В 2018 году сотрудники патрульной полиции остановили машину Глуховери за нарушение правил дорожного движения, но в результате сами правоохранители были задержаны вооруженным подразделением МВД «Корд».

Зеленский добавил, что видео его шокировало «цинизмом поведения представителей старой элиты». «Просмотрев его, у меня сначала не было слов – даже нецензурных. Но они быстро нашлись», – сказал он.