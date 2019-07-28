Наина Ельцина рассказала о важнейшем разговоре с мужем

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала об одном из самых главных в жизни разговоров, который состоялся у нее с тогда еще будущим супругом на берегу Волги.

В интервью порталу «ЕТВ» Наина Ельцина рассказала, что, окончив институт, они договорились пожить в разных городах, чтобы испытать свои чувства. Примерно через год будущие супруги встретились в Самаре.

«Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь на лавочке, обнявшись. Там и признались в чувствах», – рассказала бывшая первая леди.

В память об этом событии она установила на набережной реки Исети именную лавочку с надписью «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом».

Она призвала устанавливать больше лавочек, чтобы «люди сидели на них и говорили только о своем счастье».

Ранее Ельцина прокомментировала заявления о попытках Бориса Ельцина во время путча 1991 года бежать в американское посольство.

Борис Ельцин встретился со своей будущей супругой во время учебы в Уральском политехническом институте имени Кирова (ныне Уральский государственный технический университет). В 1956 году они поженились и прожили вместе до его смерти в 2007-м.