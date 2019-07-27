МИД раскрыл темы переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что механизм INSTEX и ситуация с реактором в Араке станут главными вопросами, которые обсудят на совместной комиссии по Ирану в Вене.

«INSTEX будет, конечно, но там много чего другого. Все проекты, которые продолжают реализовываться и испытывают трудности, в том числе связанные с американскими угрозами и прямым применением санкций – Фордо, Арак и все остальное – конечно, будут темами номер один», – сообщил Рябков, передает РИА «Новости».

Ранее МИД сообщал, что в Вене в конце июля состоится Заседание комиссии по ядерной сделке с Ираном.

Напомним, платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки. В Кремле заявляли, что создание Евросоюзом платежного механизма для транзакций с Ираном является важным проектом, и Россия следит за его развитием.