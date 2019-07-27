Эрдоган прокатился на тракторе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично протестировал первый в стране отечественный трактор, работающий на электричестве.

Турецкий лидер принял участие в традиционном празднике урожая в пригороде Анкары Полатлы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT.

Тестовые заезды Эрдоган совершил после молитвы. Турецкий лидер опробовал электрический трактор, проложив пашню. Ему также представили информацию о технических характеристиках новой машины.