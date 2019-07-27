Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в Ормузском проливе танкера

Сотрудники российского посольства в Тегеране встретились с гражданами России, входящими в состав экипажа задержанного в Ормузском проливе танкера Stena Impero.

Российское дипломатическое представительство сообщило об этом в Twitter.

Указывается, что «сотрудники посольства встретились с нашими гражданами – членами экипажа задержанного танкера Stena Impero».

Дипломаты отметили, что «состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту».

«Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения на родину», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, судно было задержано 19 июля в Ормузском проливе. Среди членов экипажа оказались трое россиян.

Позже в Сети появилась видеозапись задержания.

Sunday Mirror писала, что британская разведка Ми-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия якобы может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявляли в связи с этим, что Вашингтон и Лондон сочинили «очередной бред».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россию втягивают в танкерную войну.