Участники ЧМ по водным видам спорта пострадали при обрушении в ночном клубе в Кванджу

В результате обрушения в одном из ночных клубов южнокорейского Кванджу пострадали восемь участников чемпионата мира по водным видам спорта.

В одном из ночных клубов из-за перегруза обрушился верхний этаж – по данным полиции, в момент инцидента на конструкции находились около 100 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap News.

Погибли двое граждан Южной Кореи, 17 человек получили повреждения, среди них – восемь участников проходящего в Кванджу чемпионата мира по водным видам спорта. Это три спортсмена из США, двое из Новой Зеландии и по одному из Нидерландов, Италии и Бразилии.

Все атлеты, за исключением гражданина Бразилии, представляют водное поло.

Федерация водного поло США подтвердила, что игроки национальной команды праздновали в клубе победу женской сборной в чемпионате мира.

Спортсмены получили незначительные травмы, им была оказана помощь.

Международная федерация плавания (FINA) заявила, что тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи спортсменам в случае необходимости.