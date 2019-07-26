Ракеты КНДР сравнили с «Искандерами»

Южнокорейское минобороны считает, что ракеты, которые в четверг запустила КНДР, по техническим характеристикам «схожи с российскими ракетами типа «Искандер», сообщают информационные агентства.

В военном ведомстве Южной Кореи считают, что северокорейские ракеты схожи с 9К720 «Искандер» (по классификации НАТО – SS-26 Stone). Сообщается, что они могут пролететь около 600 км, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

При этом «Киодо» со ссылкой на анализ фотографий заявляет, что КНДР, вероятно, провела испытания модифицированных баллистических ракет малой дальности KN-23.

Ракеты, выпущенные в четверг, пролетели расстояние в 430 и 690 км, передает РИА «Новости».

Командование вооруженных сил США в Южной Корее считает, что проведенные КНДР испытания не направлены против Республики Корея или американских военных в регионе.

Президент США Дональд Трамп отметил, что КНДР «не проводила ядерное испытание» и «не испытывала никаких других ракет кроме ракет малой дальности, то есть, такие вещи, которые испытывает уйма других стран».

Напомним, КНДР назвала запуск ракет предупреждением «милитаристам в Южной Корее».

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