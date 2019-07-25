Правительство США впервые с начала 2000-х годов казнит пять человек

Генпрокурор Уильям Барр сообщил о возобновлении смертных казней, которые не проводились на федеральном уровне с 2003 года.

Пять заключенных казнят в период с декабря 2019 года по январь 2020 года. Все они осуждены за убийства, в том числе и детей, сообщает РБК.

Отмечается, что для казни будет применен пентобарбитал – это психотропное средство, передозировка которого приводит к смерти.

Последний раз казни на федеральном уровне проводились в 2001–2003 годы, а до этого правительство США не казнило людей с 1963 года.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп раскритиковал губернатора штата Калифорния после появления в СМИ информации о том, что власти штата хотят отменить смертную казнь.