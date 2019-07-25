Легендарную крепость воссоздадут в Приамурье

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

Сергей Мардан, публицист
Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь. ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Подробности...
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Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

Андрей Бабицкий, журналист
По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
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К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Будем откровенны – Британия является врагом Российской Федерации. И сотни лет назад, и сейчас. Именно Британия занимает наиболее русофобскую позицию и создает нам проблемы. Поэтому – чем Британии хуже, тем нам приятнее. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Легендарную крепость воссоздадут в Приамурье

              25 июля 2019, 19:41

              Текст: Иван Абакумов

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              «Албазинский острог может стать основой культурно-исторического парка, посвященного Приамурью», – заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. В парке «Патриот» областной столицы – Благовещенска появится копия старейшего поселения русских первопроходцев на Амуре.

              Новый музей под открытым небом «будет иметь важное значение не только для патриотического и культурно-исторического воспитания молодежи, но и станет важным туристическим объектом как для посетителей из России, так и из КНР», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. «Красивый и очень своевременный проект», – добавил он.

              В нынешнем году предполагается проектирование и подготовка документации, в 2020 году – постройка и презентация. На территории острога будут возведены частокол и башни. Постройки будут такими, какими они были в XVIII веке, сообщает «Амурская служба новостей». «С «посадом», в котором будут представлены мастерские с демонстрацией народных промыслов, реконструированной исторической и этническими кухнями, с поселениями различных приамурских народов из настоящего и прошлого - эвенков, дауров, манчьжур», – рассказал губернатор Орлов.

              Албазинский острог будет воссоздан в соответствии с историческими документами, с использованием проведенных учеными реконструкций. На территории музея планируется организация выставок, проведение культурно-массовых мероприятий - от детских военно-патриотических занятий до исторических фестивалей.

              В 2015 году «Албазинская экспедиция» стала первым археолого-историческим проектом на Дальнем Востоке, получившим поддержку Русского географического общества (РГО). Экспертный совет выделил проекту Фонда поддержки социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск» грант на проведение археологических исследований. Сертификат на предоставление гранта вручил лично Владимир Путин. 

              За восемь лет Албазинская экспедиция обнаружила более 4 тысяч артефактов. Археологи отреставрировали десятки орудий и предметов быта, имеющих историческую ценность. 

              События, разворачивающиеся в XVII веке в Приамурье, где впервые в истории соприкоснулись две крупнейшие на тот момент империи – Россия и Китай, важнейшая страница истории освоения российского Дальнего Востока. Об этом повествует документальный фильм «Албазинские скаски», созданный с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 2017 году.

              Кинолента посвящена открытию и освоению Сибири и Дальнего Востока русскими землепроходцами, а также истории Албазинского острога – первого русского города на Амуре. Премьера документальной киноленты для широкой аудитории состоялась в прошлом году в Благовещенске, после чего фильм увидели зрители в других городах Дальнего Востока, а потом и в Москве.

              В этом году Фонд «Петропавловск» планирует приступить к производству новой документальной киноленты «Где раз поднят русский флаг...», которая расскажет об истории освоения Дальнего Востока России в XIX веке через биографии основных героев тех событий – генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, морского офицера Геннадия Невельского, святителя Иннокентия (Вениаминова). Съемки фильма будут вестись с использованием очередного гранта президента, полученного Фондом в 2019 году.

              «Албазинская экспедиция добилась невероятных результатов.

              Шесть лет назад история Албазинского острога была известна только специалистам-историкам и интересующимся прошлым энтузиастам, сегодня же Албазин стал одним из символов Приамурья», – приводит слова руководителя Албазинской экспедиции Андрея Черкасова официальный сайт Фонда «Петропавловск».

              По словам ученого, Албазинская экспедиция стала широко известным историко-культурным событием Амурской области, слава об истории Албазинского острога докатилась до всех уголков Приамурья, получила общественный резонанс по всей стране.

              «Мы смогли выйти на федеральный уровень – об экспедиции узнал президент, в 2015 году работу Албазинской экспедиции поддержало министерство культуры, она была отмечена несколькими престижными премиями («Серебряный лучник», «Меценат года-2014» Министерства культуры РФ, вышла в финал премии «Хрустальный компас-2016»). Мы рассказали об Албазинском остроге и его изучении и на фестивале Русского географическое общества, и в Совете Федерации России, и на научных конференциях», – поделился Черкасов.

              Особой гордостью экспедиции стала молодежная образовательная археологическая программа. Сотни волонтёров и сотни детей участвовали в работе, провели, возможно, одни из самых лучших каникул своей жизни в Албазино, отметил ученый.

              «Фонд «Петропавловск» шесть лет финансировал работу Албазинской экспедиции, за что ему огромное спасибо, мало какая грантовая программа имеет такую длительность, обычно, грантовая поддержка продолжается 1-3 года. Если бы нам удалось привлечь дополнительное финансирование помимо Фонда «Петропавловск», полевые исследования продолжились бы, но отправить корабль Албазинской экспедиции в самостоятельное плавание не получилось», – констатировал Черкасов.

              Несмотря на завершение полевых работ, экспедиция не окончена. Предстоит обработать и ввести в научный оборот полученные результаты. Продолжится изучение находок, все они уже отреставрированы и будут переданы в музей, продолжится и исследование документов в архивах с целью дальнейшей публикации, сказал руководитель Албазинской экспедиции.

              «Я хочу поблагодарить всех участников экспедиции, специалистов-археологов, студентов, школьников, за их работу, которую они выполняли с полной отдачей. А также хочу сказать спасибо за неоценимую помощь амурчанам-албазинцам и жителям Амурской области – без их поддержки многое не получилось бы», – заключил Черкасов.

              Летом 1689 года в городе Нерчинск был заключен мирный договор, впервые юридически определивший восточные рубежи Российского государства, и отношения России и империи Цин. Договор поставил точку в многолетних кровопролитных сражениях русских казаков против маньчжурской армии за дальневосточные территории, которые разворачивались на берегах Амура. 

              Само заключение этого судьбоносного договора, определившего взаимоотношения двух стран на ближайшие 200 лет, и его более-менее приемлемые для России условия стали возможными только благодаря героизму защитников Албазинского острога, больше года державшим оборону против многократно превосходившего их по силе маньчжурского войска.

              Ранее маньчжурское правительство, захватившее власть в Китае в конце XVII века, не вело никаких переговоров с иностранными государствами, рассчитывая только на применение грубой военной силы. До столкновения с русскими император Канси рассчитывал на лёгкое овладение Приамурьем и получение огромных русских территорий за Уралом, но «Албазинское сидение» спутало его планы. Оборона горстки русских воинов на самых дальних рубежах своей Родины доказала соседям, что решение противоречий с помощью военной силы будет обходиться слишком дорого.

              Первое упоминание об Албазинском остроге приходится на 1651 год. Знаменитый первопроходец Ерофей Хабаров с отрядом занял небольшое селение местного даурского князя Албазы, чтобы перезимовать. 

              Ключевое военное противостояние русских с маньчжурами за территории Приамурья состоялось через тридцать лет (Осада маньчжурами 1685 г. и Албазинское сидение 1686 г). Жители острога сражались и защищали Албазин отчаянно. Свидетельства этих кровопролитных боев – ядра, стрелы и подняли из земли археологи в рамках Албазинской экспедиции. Исследователям удалось обнаружить фундамент церкви, раскопать крепостной вал и несколько землянок, массовые захоронения защитников острога, в которых покоились останки 70 погибших.

              Теперь подвиг русских первопроходцев будет увековечен в благовещенском парке «Патриот».


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