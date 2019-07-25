В РПЦ заявили, что автор граффити в Екатеринбурге «оскорбил сам себя»

Автор скандального граффити с изображением патриарха Кирилла этим рисунком оскорбил сам себя, заявил газете ВЗГЛЯД председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

В воскресенье в сети появилось фото граффити, изображающего патриарха Кирилла в рясе из долларовых банкнот. Уличный художник Rino Ink выполнил рисунок возле екатеринбургского Театра драмы, рядом с которым должны были строить храм. Когда история получила огласку в СМИ, граффити закрасили.

«Можно любого человека изобразить в каком-то позорном оскорбляющем или неподобающем виде. Люди, которые это сделали, оскорбляют сами себя. Тот, кто это сделал, потерял границы нравственности, и жалко тех, кто может радоваться появлению таких вещей», – считает Калинин.

По словам Калинина, цель религии именно в защите культурно-нравственных ориентиров. «Церковь, по большому счету, борется за то, чтобы падения нравственности не случалось, но, к сожалению, многие люди повернулись к церкви спиной, а к сатане лицом», – говорит протоиерей.

Ранее в Екатеринбурге рабочие испортили «Супрематический крест» художника Арсения Пыженкова, известного как Покрас Лампас. Его работа была создана в рамках фестиваля «Стенограффия» на площади Первой Пятилетки и частично была залита гудроном.