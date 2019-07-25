На открытой Путиным в Магнитогорске фабрике произошел пожар

На агломерационной фабрике ММК в Магнитогорске, которую 19 июля открыл президент Владимир Путин, произошел пожар, сообщили в региональном МЧС.

«Сообщение о возгорании поступило сегодня в 9.44. Воспламенилась транспортерная лента на территории аглофабрики ПАО «ММК». Пожар был локализован в 10.20, а в 10.35 полностью ликвидирован», – передает URA.RU сообщение спасателей.

В результате пожара никто не пострадал, в настоящее время возгорание ликвидировано. Причины инцидента выясняются.

Напомним, 19 июля президент Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в строй агломерационной фабрики №5 – нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината.