Матвиенко назвала выборы в Раду несоответствующими международным нормам

Прошедшие на Украине выборы в Верховную раду нельзя назвать вполне соответствующими международным демократическим нормам, поскольку 1 млн избирателей были лишены права проголосовать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Не вдаваясь в детали, могу сказать, с точки зрения транспарентности и других факторов, нельзя сказать, что прошедшие выборы в Верховную раду соответствуют всем международным требованиям демократической избирательной системы», – приводит ее слова ТАСС.

Матвиенко выразила сожаление в связи с отказом Киева «включить Луганск и Донецк», которые не принимали участия в избирательном процессе. В итоге, по ее словам, 1 млн избирателей лишились права участвовать в кампании.

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Спикер Совфеда также выразила надежду на то, что после прошедших досрочных выборов в Верховную раду можно рассчитывать на возобновление межпарламентского диалога по тем вопросам, где можно сформировать позитивную повестку.

По ее словам, действующий президент Украины Владимир Зеленский получил аванс доверия у народа и теперь не может перекладывать на кого-то ответственность и отговариваться красивыми фразами, передает РИА «Новости».

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» после обработки 99,30% протоколов на выборах в Верховную раду получает 43,16% и сохраняет значительный отрыв от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко, которая набирает 13,01%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто победил на выборах в Верховную раду и почему им удалось смести старую политическую элиту.

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