На западе Москвы загорелся лес на площади более 350 кв. метров, неподалеку расположены два детских сада, рассказал представитель экстренных служб столицы.

«Горит лесной массив в Тропарево. Площадь пожара составляет 360 кв. метров», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, вблизи на улице Академика Анохина находится два детских сада. В настоящее время им ничего не угрожает.

Напомним, в ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.