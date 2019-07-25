Лифт с пассажирами упал с 9 этажа в Петербурге

В жилом доме по улице Будапештская в Санкт-Петербурге с девятого этажа упал лифт с тремя пассажирами, сообщили в администрации района.

«По предварительной информации, с 9 этажа упал лифт, в нем находились три человека. Сейчас на место едут оперативные службы», – передает ТАСС сообщение источника.

Напомним, в июле 2018 года в результате падения лифта в Ульяновске на авиастроительном заводе «Авиастар-СП» погиб один человек, еще один был доставлен в больницу с травмой головы. В марте того же года в Подмосковье на одном из заводов рухнул лифт с пятью рабочими.