Китай решил экспортировать подержанные авто в Россию

Китайская провинция Гуандун начала экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам, сообщает местная таможенная служба.

За год в Гуандуне намерены продать за рубеж около 3 тыс. автомобилей. В первую партию войдут 300 машин, стоимостью 2,5 млн долларов, пишет China Daily со ссылкой на таможенную службу провинции.

Между тем в мае власти предложили российскому автопрому принять участие в мировой гонке новейших автомобильных технологий. В частности, по созданию электромобиля и автомобилей-беспилотников.