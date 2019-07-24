Боровой подтвердил просьбу о политическом убежище в США

Бывший депутат Государственной думы Константин Боровой подтвердил сообщения о том, что попросил политическое убежище в США.

«(Информация) верная», – сказал Боровой РИА «Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщили, что Боровой попросил политическое убежище в США после совета неких экспертов, которые сообщили, что за ним якобы была «установочная слежка».

Константин Боровой – депутат Госдумы 2-го созыва (1995-2000 годы), бывший председатель «Партии экономической свободы». В 2013 году вместе с Валерией Новодворской создал либеральную политическую партию «Западный Выбор».