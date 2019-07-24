Сахалин решил помочь задержанным в КНДР российским рыбакам

Правительство Сахалина подключилось к разрешению вопроса с задержанным в КНДР российским рыболовным судном «Сянхайлинь-8», сообщили в правительстве региона.

«В случившемся сейчас разбираются компетентные органы. В первую очередь, важно обеспечить безопасность моряков, среди которых три жителя Сахалинской области. В рамках своих полномочий будем оказывать необходимую помощь и поддержку. Постараемся сделать все для скорейшего и благополучного разрешения ситуации», – передает ТАСС слова заместителя губернатора области Сергея Будкина.

В правительстве уточнили, что судно задержали во время перехода южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба в ночь на 17 июля. Сейчас моряки находятся. На борту судна , приписанного к порту Невельск, в порту Вонсан находятся 15 россиян.

В ООО «Северо-восточная рыболовная компания», которому принадлежит «Сянхайлинь-8», заявили, что причиной задержания стало пересечение некой 50-мильной зоны.

«Что это за зона – неизвестно. Ее нет ни в каких картах международных, нигде. Откуда она взялась, никто не знает, объяснить никто не может», – сообщил представитель компании.

Ранее российские дипломаты встретились с экипажем задержанного Северной Кореей рыболовецкого судна. В среду стало известно, что на задержанном Северной Кореей российском судне заканчиваются вода и продукты.

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