Огромный пельмень выловили из озера в Благовещенске

Арт-объект в виде 10-килограммового пельменя был размещен на озере в парке дружбы в Благовещенске, однако вскоре его пришлось убрать.

Фото плавающего пельменя с подписью «творческая молодежь Благовещенска изготовила 10-килограммовый пельмень. Вот такой арт-объект появился в парке Дружбы», было опубликовано в аккаунте парка в Instagram.

Однако через некоторое время там же появилось видео, как пельмень вылавливают из озера. В сообщении к нему было отмечено, что «несогласованные с учреждением арт-объекты не должны самостоятельно появляться». Также там сообщалось, что пельмень увезли на хранение на склад, где он будет ждать своего хозяина.

По информации местных СМИ, данный арт-объект сделан из эпоксидной смолы и стекломата. Он должен был стать альтернативным символом дружбы России и Китая. Строения в парке стилизованы под китайскую архитектуру.

«Из-за неоднозначной реакции решили убрать объект (с озера). Выбрасывать его не будут, сейчас думают, что с ним делать дальше», – сообщил представитель мэрии РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что неизвестные изменили буквы самого известного арт-объекта Перми.