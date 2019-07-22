Клинцевич: Урок 2008 года в Грузии усвоили

«В тот момент наши войска могли бы практически лишить Грузию государственности, сменить власть. Просто арестовать Саакашвили», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он расценил призыв грузинского министра обороны сдержанно реагировать на «вызывающие эмоции» заявления Москвы.

«Президент Владимир Путин недавно напомнил грузинской стороне об оккупации Абхазии и геноциде осетин в начале 90-х годов. Если именно это заявление российской стороны «вызвало эмоции» у Левана Изория, то тогда его ответ звучит очень правильно и обнадеживающе», – сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Такая тональность свидетельствует о том, что урок 2008 года усвоен грузинским обществом, констатировал собеседник. «Хотя, конечно, сегодня, чтобы кто бы что ни говорил, реваншистские призывы очень часто звучат среди грузинских военных», – отметил он.

«Напомню, Южная Осетия и Абхазия исторически никогда не были в составе Грузии, их загнали туда при формировании СССР, просто заставили. Они были в свое время такими же полноценными республиками, как Белоруссия и Украина, когда формировался Советский Союз, но благодаря «отцам нации» случилось то, что случилось», – напомнил Клинцевич.

После развала СССР, если бы не действия России, то там бы случился геноцид. Фактически он и так уже там начался в начале 90-х– погибли и пострадали тысячи и тысячи осетин, абхазов и представителей других национальностей, подчеркнул сенатор.

Тогда президентом Грузии был Звиад Гамсахурдиа, националист, не имевший никакого опыта общественно-политической деятельности. Его радикальные речи, угрозы в адрес соседних народов уже не идут ни в какое сравнение с аккуратными высказываниями нынешнего министра обороны, считает Клинцевич. «Популист у власти в условиях кризиса – это самое страшное. Но сегодня заявления грузинской стороны звучат в сдержанном тоне», – поделился собеседник.

В 2008 году на самопровозглашенные республики, которые уже давно стали к тому времени де-факто самостоятельными, произошло нападение, напомнил сенатор.

«Были целенаправленно уничтожены российские военные-миротворцы. России пришлось начать «принуждение к миру». Был введен новый термин, который сейчас изучают во всех академиях мира. Никогда раньше в истории такого вида боевых действий не было, он был создан и реализован нашими вооруженными силами, которые не допустили геноцида. В тот момент наши войска могли бы практически лишить Грузию государственности, сменить власть. Просто арестовать Саакашвили, посадить его в тюрьму, а что делать дальше, новые грузинские власти сами уже решали бы», – предположил сенатор.

«Но Россия тогда повела себя толерантно, крайне политически сдержано, ограничившись победой в пятидневной войне, устранив опасность для народов Южной Осетии и утвердив мир в этом регионе. Поэтому заявление министра обороны Грузии вполне ложится в контекст «выученного урока 2008 года». Это обнадеживающий фактор, который можно только приветствовать.В Тбилиси видят, что настоящую сдержанность демонстрирует президент Путин, он мягко расставляет точки над i», – резюмировал Франц Клинцевич.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Грузии Леван Изория призвал сдержанно реагировать на «вызывающие эмоции» заявления России, продолжения двигаться стратегическим курсом страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО. «Мы стараемся сохранить в регионе стабильность и безопасность», – сказал министр.