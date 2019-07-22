Путин отменил санкции в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене санкций против Эритреи, которые вводились в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в декабре 2009 года.

В Эритрею запрещалось поставлять оружие, боеприпасы, военную технику и запчасти для нее всем госучреждениям, а также юридическим и физическим лица, сообщает «Интерфакс».

Также российские санкции коснулись запрета на оказание услуг по обучению и предоставление любой технической или финансовой помощи, которая связана с военной деятельностью. В том числе запрет коснулся приобретения аналогичных товаров и услуг в Эритрее.

Отмечается, что любой следовавший в Сомали и Эритрею или в обратном направлении груз подлежал досмотру на российской территории, если можно было предположить, что он состоит из попадающих под санкции вещей.

В отношении Эритреи Совбез ООН ввел санкции в 2009 году из-за поддержки, которую государство оказывало вооруженным группам в Сомали, а в 2010 году ограничительные меры внес ЕС.