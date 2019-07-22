Продавщица сломала челюсть покупателю в Калуге

В Калуге продавщица одного из круглосуточных магазинов сломала челюсть покупателю, с которым у нее возник конфликт, сообщили СМИ.

Как сообщает издание KalugaNews, ночью в магазин зашел мужчина, который устроил перепалку с другим посетителем. Продавщица сделала ему замечания, после чего между мужчиной и женщиной возник конфликт. Участники спора вышли на улицу, где между ними завязалась драка.

Продавщица толкнула обидчика, тот упал на землю и сразу же получил несколько ударов ногой по лицу и телу, он остался лежать на земле без движения.

Продавщица сама вызвала скорую и полицию, которым рассказала, что что избила покупателя, потому что он оскорблял ее и нецензурно выражался. Прибывшая следом бригада медиков, диагностировав у потерпевшего перелом челюсти, отправила его в больницу.

В отношении женщины возбуждено дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Продавщице грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, ранее продавщица обувного магазина в Омске дала отпор налетчику его же собственным ножом, раненый грабитель скрылся с места преступления.