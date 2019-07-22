Полицию Москвы попросили проверить законность размещения штаба Навального

Жильцы дома на Рождественском бульваре в центре Москвы обратились в полицию с просьбой проверить законность размещения штаба блогера Алексея Навального в подвале здания.

«Инициативная группа жильцов дома на Рождественском бульваре написала заявление в ОВД Мещанского района с просьбой проверить законность заключения арендного договора, согласно которому в подвале здания был размещен штаб Алексея Навального по сбору подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборы в Мосгордуму», сообщает телеканал RT.

По мнению некоторых местных жителей, аренда помещения была оформлена по личной инициативе председателя ТСЖ дома Михаила Шульмана – мужа члена президентского Совета по правам человека Екатерины Шульман.

«Подвал в общедолевой собственности жильцов, но семья Шульман сдала его в аренду Алексею Навальному. Он там организовал сбор подписей. В обход других владельцев, нас даже не спрашивал никто», – заявила одна из жительниц.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.