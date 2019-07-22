Найдены уникальные свидетельства битвы под Смоленском в 1812 году

Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые подробно изучили места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, сообщила пресс-служба института.

«Археологам впервые удалось обнаружить материальные свидетельства боя у Старой Смоленской дороги, в районе деревень Валутино – Лубино... В результате археологической разведки на левом берегу реки Строгань были найдены многочисленные ружейные пули, а также картечь и фрагменты гранат», – передает РИА «Новости» сообщение ИА РАН.

По заявлению археологов, найденные пули, фрагменты гранат и картечи помогут реконструировать расположение пехотных батальонов и артиллерийских батарей и уточнить свидетельства письменных источников.

Одной из основных задач работы российских археологов у Смоленска был поиск могилы французского генерала Шарля-Этьена Гюдена, который в возрасте 44 лет был смертельно ранен в бою у Валутино.

Там отметили, что битва между деревнями Валутино и Лубино произошла после того, как русская армия оставила в ночь на 18 августа 1812 года Смоленск и начала отступать к Москве. Против попытавшегося помешать русской армии корпуса генерала Нея сражался отряд генерал-майора Павла Тучкова. В сражении, по оценке историков, погибло до 20 тыс. человек с обеих сторон.

Напомним, 8 июля сообщалось, что во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске археологии обнаружили останки, которые, вероятно, принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.