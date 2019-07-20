На фоне проблем со здоровьем Меркель решила уйти в отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу проведет официальную встречу, после чего уйдет в отпуск.

Отпуск продлится 28 дней, передает РЕН-ТВ со ссылкой на Bild.

Отдыхать канцлер будет в Альпах, хотя и собирается посетить премьеру «Тангейзера» в Байройте. Сообщается, что она намерена прочитать книгу «Дрожащая женщина» Сири Хустведта. В книге речь идет о женщине, страдавшей от приступов дрожи, как и сама Меркель.