Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери режиссера

Американский режиссер Оливер Стоун попросил, чтобы глава российского государства Владимир Путин стал крестным отцом его дочери.

Путин рассказал Стоуну, как глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук попросил его «поучаствовать в крещении дочери», а в «православной традиции отказываться нельзя».

По словам Стоуна, режиссер полагал, что такая просьба «была большой честью». Путин подтвердил, что «быть крестным отцом всегда большая честь», сообщается на сайте Кремля.

Тогда Стоун попросил Путина стать крестным отцом и его дочери. Президент России уточнил, хочет ли дочь режиссера «быть православной».

«Мы сделаем ее», – ответил Стоун.

Режиссер пояснил, что его дочь – «верующая, воспитана в христианской традиции».

Путин заявил о необходимости спросить мнение самой 22-летней девушки.