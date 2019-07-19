Украинская пиццерия разместила оскорбительные для россиян наклейки на дверях

В украинском городе Черновцы на дверях пиццерии New York Street Pizza появились наклейки с изображением свиньи, выкрашенной в цвета флага России. Так администрация общепита решила показать, что не обслуживает русскоязычных посетителей.

По словам сотрудников пиццерии, в заведение якобы постоянно заходят «пророссийски настроенные» люди, которые отказываются общаться на английском или украинском языке, передает «Страна.ua».

Подчеркивается, что в пиццерии принципиально не говорят на русском языке.

«Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению», – сказал администратор заведения Александр.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что не знает, почему в качестве символа неприятия русскоязычных гостей избрана именно свинья.

Также в пиццерии не смогли объяснить, откуда в областном центре на Западной Украине так много «пророссийских» граждан.

Город Черновцы – это исторический центр области Буковина. Выпускник Черновицкого мединститута, глава Союза православных братств Украины Валентин Лукияник указал, что регион является многонациональным – в нем проживают украинцы, румыны, молдаване, евреи, русские.

При этом количество русских увеличилось после строительства в городе высокотехнологичных заводов, для работы на которых требовался квалифицированный персонал – в регионе нужных кадров не было.

Лукияник подчеркнул, что русский язык веками был в этой области языком межнационального общения. Например, румыны в Черновцах также русскоговорящие.

Глава Союза православных братств Украины добавил, что всех, кто не принимает насильственную украинизацию, местные националисты «автоматически записывают в «пророссийски настроенных».

«Вероятно, собственники данного пиццерийного общепита считают людей с принципиальной политической позицией, настроенных на дружбу, а не вражду с Россией – свиньями, что многое говорит о самих владельцах этого сомнительного заведения», – заключил Лукияник.

Ранее в Чехии суд не признал дискриминацией отказ владельца гостиницы «Бриони» в городе Острава в размещении граждан России: тот решил не заселять 49 спортсменов, так как они не стали письменно заявлять о несогласии с воссоединением Крыма с Россией.