Путин поддержал идею создания волонтерских пунктов по ЧС

Президент Владимир Путин при встрече с волонтерами, которые помогают пострадавшим от паводка жителям Иркутской области, поддержал инициативу члена движения «Молодая гвардия» по организации волонтерских пунктов по ЧС.

Участник организации в разговоре с президентом предложил организовать в российских регионах волонтерство по чрезвычайным ситуациям, чтобы как можно быстрее оказывать людям помощь, сообщает Рен ТВ.

Российский лидер поддержал предложенную инициативу, отметив, что если можно организовать такие волонтерские пункты, это было бы хорошо.

В то же время Путин заметил, что в стране должны оперативно работать специальные ведомства, напомнив, что волонтерство – это добровольная помощь. Президент также подчеркнул, что волонтеры в Иркутской области сработали прекрасно.

Волонтеры также рассказали Путину о помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Кроме того, в разговоре с жителями Иркутской области Путин опроверг слухи о том, что паводки в Иркутской области якобы стали следствием взрывных или каких-то иных работ. Он также подчеркнул, что важно найти баланс скорости и качества строительства жилья после наводнения, чтобы новые дома «не развалились и не промерзли насквозь».

Наводнение в Иркутской области началось в начале июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.