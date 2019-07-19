Меркель оценила назначение фон дер Ляйен главой ЕК

Назначение экс-министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии является хорошим решением для Европы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, что «это хорошее решение для Европы», передает ТАСС.

Он подчеркнула, что в Германии могут быть горды назначением на эту должность именно немки, а также тем, что «удалось избежать конфликта между институтами ЕС».

Одновременно она выразила уверенность в том, что ФРГ в лице Аннегрет Крамп-Карренбауэр «будет иметь хорошего министра обороны».

«Она опытный политик», – считает Меркель.

Канцлер подчеркнула, что в данный момент перед ЕС стоит множество вызовов. В их числе она назвала ситуацию вокруг Ирана, Украины, проблему миграции.

Также Меркель заявила, что не сожалеет об уходе с поста председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС) в декабре 2018 года.

Касаясь снижения рейтинга консерваторов, она отметила, что, если ХДС спокойно продолжит реализовывать намеченные планы, то и популярность вырастет.

Напомним, в июле Европарламент избрал Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

При этом она уже заявила об опасности «Северного потока – 2» для Европы.