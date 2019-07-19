Эксперт оценил решение 28 пассажиров NordWind отказаться от полета после ЧП в Шереметьево

Пассажиры авиакомпании NordWind, отказавшиеся в пятницу ночью лететь из Шереметьево в Ереван резервным бортом после ЧП с самолетом, не смогут рассчитывать на какие-либо компенсации, заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт, директор портала Avia.ru Роман Гусаров.

В пятницу ночью рейс авиакомпании NordWind Москва – Ереван из Шереметьево был задержан в связи с сигналом о задымлении салона самолета Boeing 737-800W. Через несколько часов пассажирам предоставили резервный борт, но 28 человек отказались им лететь.

«Человек переживает стресс, потому что это был прерванный взлет. Не каждый готов после пережитого стресса продолжать полет. В качестве доброй воли авиакомпания может вернуть им деньги. Но делать это она не обязана, поскольку все выполнила: предоставила резервный борт и готова была доставить человека в пункт назначения», – говорит Гусаров.

Сначала в авиакомпании NordWind, осуществлявшей полет, заявили, что никакого задымления на борту не было, появился лишь посторонний запах. По мнению Гусарова, даже в таком случае вылет стоило задержать.

«Рейс можно остановить даже без какой-либо видимости дыма. Если появился запах, значит, где-то что-то не так. Это причина подумать, а все ли исправно в самолете. Кроме того, люди не могут лететь с какими-то запахами», – заметил эксперт.

В тесном пространстве на большой высоте работает сложная система кондиционирования воздуха, которая полностью обновляется каждые две минуты, объясняет Гусаров. Подогретый воздух идет прямо из двигателей, далее он подается в салон самолета и затем выкачивается. Поэтому любая мелочь, в том числе сторонний запах, может оказаться очень опасной.

Также в пятницу СМИ сообщали, что Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любой международный рейс в случае «угрозы безопасности России». По мнению Гусарова, ничего нового в этом предложении нет.

«При угрозе безопасности в каждой стране спецслужбы могут предпринимать любые шаги, в том числе задерживать международные рейсы, так было во все времена», – пояснил эксперт.