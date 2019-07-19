Нефтяники нашли в Татарстане захоронение с десятками могил

Древнее захоронение обнаружили нефтяники при прокладке нефтепровода в Аксубаевском районе Татарстана, сообщили в республиканском комитете по охране объектов культурного наследия.

По предварительным оценкам, захоронение относится к X–XIII векам и содержит десятки могил, в которых лежат тела взрослых и детей.



«При проведении обследования в рамках историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту прокладки нефтепровода в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан, археологами был выявлен ранее неизвестный объект археологического наследия», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.



Там рассказали также, что захоронение, занимающее площадь около двух гектаров, находится между селами Старые Киязлы, Кызыл-Тау и Новые Киязлы.



«Приказом комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия «Старокиязлинский могильник» включен в список выявленных объектов археологического наследия», – заявили в комитете.

Там сообщили также, что захоронение будет освоено под нужды нефтяников лишь частично, а остальную часть законсервируют и обследовать не будут.

Напомним, в июне 2018 года в Крыму нашли нетронутый древний некрополь.