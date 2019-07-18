Эксперт назвал ракету «Буревестник» оружием возмездия

Ракета «Буревестник» с ядерным двигателем является «оружием возмездия», которое будет применено после нанесенного агрессором по России удара, заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Леонков в статье для «Российской газеты» отмечает, что удар «Буревестниками» будет нанесен после того, как по территории противника отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

«После ответно-встречного удара наших РВСН кое-что останется от военной и гражданской инфораструктуры страны-агрессора – запасные командные пункты, защищенные военные базы, заводы, энергостанции и т.д. Такие «остатки» позволят стране-агрессору продолжать вести войну против России. Вот именно в этот момент и потребуется «оружие возмездия», – пояснил автор материала.

Он уточнил, что «Посейдоны» нанесут удар по прибрежной полосе, тогда как «Буревестники покроют зону внутри континента.

По мнению Леонкова, не факт, что уцелевшие средства ПВО и ПРО смогут обеспечить полноценную оборону после обстрела из МБР, при этом «Буревестник» сможет маневрировать, обходя уцелевшие зоны ПРО.

«Буревестники» довершат разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставляя ей шансов на выживание. Сколько «Буревестников» понадобится для этого – оставлю «за кадром», – добавил эксперт.

В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон» и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» поступят в войска в ближайшие годы.