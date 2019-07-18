Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Согласно документу, в текущем году доходы бюджета увеличиваются на 205,6 млрд рублей, то есть до 20,17 трлн рублей, передает РИА «Новости».

При этом расходы увеличиваются на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн рублей. В то же время по отношению к ВВП доходы снижаются с 18,9% до 18,5%, а расходы – с 17% до 16,8%. Профицит бюджета составит 1,88 трлн рублей, сократившись на 50,9 млрд рублей.

Сообщается, что закон подготовили с учетом корректировки основных характеристик прогноза социально-экономического развития и мер из президентского послания Федеральному собранию. Об этом ранее сообщал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Из поправок следует, что бюджетные ассигнования будут перераспределены и направлены в ряд направлений. На завершение строительства многоквартирных домов для защиты дольщиков выделяют 36 млрд рублей, а на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 2,5 млрд рублей.

Поправки предусматривают самый большой рост бюджетных ассигнований по следующим программам: «Развитие транспортной системы» (78,1 млрд рублей), «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальным финансами» (60,9 млрд рублей), «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности» (17,2 млрд рублей), «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» (15,5 млрд рублей), «Развитие здравоохранения» (15,3 млрд рублей), «Научно-технологическое развитие» (11,2 млрд рублей), «Обеспечение обороноспособности страны» (10,3 млрд рублей).