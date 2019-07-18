Дания одобрила прокладку норвежского газопровода по своим водам

Власти Дании одобрили проект по поставкам норвежского газа в Польшу Baltic Pipe, разрешение выдало датское агентство по охране окружающей среды.

Решение было принято 12 июля, передает «Интерфакс». Теперь датскому газотранспортному оператору Energinet предстоит получить разрешения от 13 муниципалитетов по сухопутной трассе трубопровода.

Также нужно получить разрешение джатского энергетического агентства для проведения трубы по морскому участку Дании.

Напомним, в Газпроме рассчитывают получить согласование по заявке о прокладке «Северного потока – 2» к октябрю 2019 года. В компании сообщали, что в случае, если Дания откажется проводить «Северный поток – 2», протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.