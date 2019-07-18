Суд подтвердил обязанность Навального удалить ролик про мясокомбинат и Росгвардию

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда, который в рамках иска крымского мясокомбината «Дружба народов» обязал блогера Алексея Навального опровергнуть распространенные им сообщения о поставках Росгвардии некачественных продуктов по завышенным ценам и удалить соответствующий ролик.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу Навального на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу, передает РИА «Новости».

Ранее столичный арбитраж в полном объеме удовлетворил иск мясокомбината о защите деловой репутации. Суд признал не соответствующими действительности и порочащими репутацию истца все фрагменты, указанные в иске, и обязал Навального удалить со своего сайта соответствующую статью.

Мясокомбинат «Дружба народов» упоминался в публикации возглавляемого Навальным «Фонда борьбы с коррупцией», посвященной закупке продуктов для Росгвардии. В ней, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства якобы закупаются у мясокомбината по ценам, существенно выше рыночных. Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.

Конфликт Золотова и Навального начался в сентябре 2018 года, когда глава Росгвардии в ответ на опубликованные ФБК заявления о нарушениях в ведомстве вызвал блогера на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную». В октябре Навальный заявил, что оставляет за собой право провести дуэль в виде дебатов на одном из федеральных телеканалов. В ответ Золотов заявил, что не собирается участвовать в дебатах с Навальным, поскольку приглашал его на спортивный поединок. После этого Золотов подал иск о защите части, достоинства и деловой репутации на 1 млн рублей к Навальному.