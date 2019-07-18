Зеленский оправдался за красные плавки

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое публичное появление в красных плавках нежеланием походить на своего предшественника Петра Порошенко и «оставаться человеком».

«Я в самом начале говорил, что иду в политику, но хочу остаться человеком», – сказал Зеленский в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

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«Чего люди хотят? Я вышел в Одессе в красных шортах: как так – 8.30 утра, а они в море купаются. А как вы хотите? Чтобы я был как бывший президент? Чтобы я был Вова-инкогнито? Чтобы я ездил на Мальдивы? Есть желание быть среди людей», – добавил он.

Напомним, Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане, а в Одессе он плавал в Черном море. Особое внимание СМИ и интернет-пользователей было обращено на его красные плавки.

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