Фестиваль «Нашествие-2019» будут транслировать с помощью Яндекс.Эфира

Яндекс.Эфир предлагает 18, 19, 20 и 21 июля «побывать» на трех сценах самого крупного всероссийского музыкального опен-эйра «Нашествие».

Фестиваль «Нашествие» в 2019 году отмечает свой 20-летний юбилей, передает ТАСС.

Четыре дня живые выступления любимых групп в HD качестве, отличный звук, масштабная съемка, редкие закулисные кадры, вещание из студий – все самое важное и интересное на «Нашествии» благодаря сервису Яндекс.Эфир в компьютере и на всех мобильных устройствах.

Впервые за всю историю «НАШЕСТВИЯ» в прямом эфире покажут выступление групп на трех сценах. Лайн-ап в этом году получился внушительный: всего на «Главной», «Наше 2.0» и на новой сцене «Ультра» выступят более 120 коллективов.

Многие из артистов готовят уникальные выступления: БИ-2 сыграют последний концерт в рамках тура «Горизонт событий», группировка «Ленинград» проведет свой финальный концерт, Мумий Тролль вспомнят главные хиты с альбома «Морская», Глеб Самойлов & The Matrixx выступят с симфоническим оркестром, а Гарик Сукачев даст старт большому юбилейному туру «GO!».

Трансляция «Нашествия» будет доступна на главной странице Яндекса, в Яндекс.Эфире и мобильном приложении Яндекс. Те, кто по каким-то причинам не окажутся на поле в Большом Завидове Тверской области, смогут абсолютно бесплатно смотреть прямой эфир «Нашествия-2019». А те, кто пропустит выступления, смогут посмотреть запись.

Яндекс.Эфир - это сервис, где можно бесплатно смотреть фильмы и сериалы, видео-блогеров, прямые трансляции спортивных и культурных событий. Сервис предлагает более 200 тематических каналов. Недавно в Эфире появился персональный канал, который подстраивается под интересы зрителя и предлагает каждому наиболее подходящий контент. При выборе контента Яндекс использует свои знания о пользователях: что они смотрят на сервисах компании, какие видео лайкают и какие темы им интересны.

Двери юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» откроются в четверг, 18 июля в 17:00. Об этом НСН рассказал медиадиректор фестиваля, вице-президент по информационной политике ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Сергей Горбачев.

Уже через три дня тысячи поклонников отечественной музыки соберутся на поле в Большом Зaвидове, чтобы ярко отметить двадцатилетие самого масштабного оупен-эйра страны. Главный вход на фестиваль откроется в 17:00 в четверг, 18 июля.

Первым коллективом, который выступит на «Главном приключении года» станет группировка «Ленинград». Легендарный коллектив встретит многотысячную армию только что прибывших поклонников в 21:00 на «Главной сцене».