Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Венгрию

Визит президента Владимира Путина в Венгрию в октябре готовится, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, подготовка к такому визиту ведется», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего публикацию венгерских СМИ о визите Путина в Будапешт 30 октября.

Напомним, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин не исключил, что одно из ответвлений газопровода «Турецкий поток» может пройти через Венгрию.

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