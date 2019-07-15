Десятки расстрелянных найдены в Амурской области

Во время обустройства нового дачного участка на окраине Благовещенска бывший полицейский Виталий Кваша обнаружил на глубине около двух метров под землей человеческие останки.

В материале НТВ сообщается, что версия о братской могиле сразу отпала, так как останки были разбросаны хаотично и находились в земле без гробов. Также отсутствовали следы одежды, а под землей вместе с костями находилась лишь полусгнившая обувь.

После того, как осенью 2018 года были обнаружены первые фрагменты костей, из-под земли извлекли останки 23 человек. По словам судмедэкспертов, под землей они пролежали примерно 80 лет.

Отмечается, что на всех черепах в районе висков и затылков находились пулевые отверстия. Криминалисты считают, что на месте дачного участка ранее находилась расстрельная яма, куда сбрасывали тела узников ГУЛАГа.

«Отсутствие в месте захоронения пуль и каких-либо других металлических предметов, а также ремней и шнурков на обуви свидетельствуют о том, что данные люди были расстреляны, то есть являлись заключенными», – рассказал сотрудник Следственного комитета России по региону Олег Мясоедов.

Сотрудник Амурского отделения Российская ассоциация жертв политических репрессий Леонид Журавлев обратился в городскую администрацию с просьбой перезахоронить найденные останки с почестями, а на местном кладбище построить новый мемориальный комплекс, где в дальнейшем будут хоронить других жертв незаконных расстрелов.

Впрочем, Журавлеву в такой инициативе отказали в связи с тем, что погибших официально не признают жертвами политических репрессий. По этой же причине бывшему полицейскому, обнаружившему на дачном участке останки, не помогают с раскопками. При этом отмечается, что Кваша продолжает находить под землей останки погибших.