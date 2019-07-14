Венедиктов затроллил Соболь за подпись Ширвиндта

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на жалобы Любови Соболь на то, что подпись телеведущего Михаила Ширвиндта в ее поддержку якобы посчитали недостоверной.

«Подпись телеведущего Ширвиндта за меня признана «рисовкой» «почерковедами» МВД. Хотя есть твит и фото, где он ставил эту подпись», – написала Соболь в Twitter.

Подпись телеведущего Ширвиндта за меня признана «рисовкой» «почерковедами» МВД. Хотя есть твит и фото, где он ставил эту подпись: pic.twitter.com/q7p7BX6voR pic.twitter.com/CyFBtfyJ0g — Соболь Любовь (@SobolLubov) 14 июля 2019 г.

«Люба, я все проверил!... Немножко тупой бюрократии. Подпись Ширвиндта за Любовь Соболь имеет номер 717. (Папка 1, лист 717). В итоговой Ведомости проверки подписей среди отклоненных подписей листа 717 нет (есть 713, затем 719). Таким образом подпись Ширвиндта за Любовь Соболь засчитана. Пусть Ваш штаб это учтет», – ответил Венедиктов.

Напомним, в воскресенье стало известно, что Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации из-за 14,67% недействительных предоставленных подписей при допустимом пороге в 10%. Среди нарушений отмечаются несоответствие информации, представленной в паспортных данных, несоответствие адресов фактического проживания избирателей, ошибки в ФИО. Также отмечается, что представлены 23 подписи избирателей «которых не существует», и 4 подписи оставлены избирателями, которые числятся среди умерших.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка пяти тысяч подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября.