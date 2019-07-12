Грузинские парламентарии заявили о готовности встретиться с депутатом Гавриловым

Грузинские депутаты из оппозиционного «Альянса патриотов», которые проведут в Москве 15 июля встречи в Совете Федерации и Госдуме, готовы пообщаться с российским депутатом Сергеем Гавриловым, чье пребывание в Тбилиси в кресле спикера грузинского парламента 20 июня послужило поводом для акций протеста. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Если у Гаврилова есть желание встретиться, мы не собираемся прятаться. О его желании встречи мы узнали из Интернета», – заявил на пресс-конференции в Тбилиси глава парламентской фракции «Альянса патриотов» Георгий Ломия.

Визит в Москву он объяснил необходимостью «восстановления отношений и отмены российских санкций».

По словам Георгия Ломия, ограничения в сфере авиасообщения и туризма, которые ввела Россия, уже вызвали в Грузии «серьезный экономический ущерб».

«Мы хотим как-то смягчить введенные против Грузии санкции и в итоге постараться добиться их отмены. Уверен, наш визит в Москву будет позитивным», – сказал парламентарий.

Он сказал, что патриоты» хотели бы, чтобы российские депутаты пересмотрели свой санкционный пакет в отношение Грузии, предложенный ими президенту и правительству.

«Без диалога нельзя. Если не сделать первый шаг к налаживанию отношений, потом мы еще больше отдалимся от решения абхазской и южносетинской проблем», – отметил также глава фракции.

Напомним, инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Грузинская оппозиция оказалась недовольна тем, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Гаврилов рассказал, что радикалы, ворвавшиеся в здание парламента, облили его водой и пытались отнять документы.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.