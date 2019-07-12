Родовое село Кадырова переименовали

Родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой будет переименовано. Соответствующее решение единогласно принял парламент республики.

Село Центарой теперь будет носить имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова – Ахмат-Юрт, сообщает РИА «Новости».

Во время оглашения итогов голосования, спикер республиканского парламента Магомед Даудов отметил, что решение о переименовании поддержал каждый житель.

Уточняется, что на заседании был глава республики, жители села, главы районных администраций и министры.

Кадыров сообщил, что ранее жители села неоднократно обращались к нему с просьбой о переименовании, но он отказывался. Глава Чечни напомнил, что практически в каждом населенном пункте республики есть улицы, площади, школы, названные в честь погибших героев.

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном. Его именем назван главный проспект столицы Чечни, центральные улицы городов, площади, парки, школы. Кроме того, футбольный клуб Грозного также был переименован из «Терека» в «Ахмат».

Напомним, жители Центарой обратились с инициативой об изменении названия в конце мая на сельском сходе.