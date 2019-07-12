Пассажиры канадского Boeing пострадали из-за сильной турбулентности над океаном

Пассажиры направлявшегося в Сидней лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Air Canada при перелете из Торонто получили различные травмы в ходе сильной турбулентности над Тихим океаном, сообщил телеканал CBC.

Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Air Canada выполнял рейс из Торонто в Сидней с остановкой на дозаправку в Ванкувере. После вылета из Канады примерно в 966 км к юго-западу от Гонолулу на высоте 10 973 метров самолет попал в сильную турбулентность, в связи с чем был вынужден вернуться в Гонолулу, штат Гавайи (США), передает ТАСС.

По данным телеканала, в результате происшествия пострадали 37 человек, из них 30 были госпитализированы в больницу Гонолулу. У девяти пострадавших диагностированы серьезные травмы. В основном люди получили ушибы головы, шеи, спины, рваные раны, повреждения конечностей. Среди пострадавших – дети и пожилые люди.

Всего на борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. Остальных пассажиров разместили в гостинице.

Напомним, в марте при перелете из Турции в США пассажиры авиакомпании Turkish Airlines пострадали из-за сильной турбулентности.

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