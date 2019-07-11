Скворцова пообещала полностью закрыть проблему с полиомиелитом в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что отечественная вакцина поможет решить проблему заболеваемости полиомиелитом в России к 2024.

«Вы присутствуете все на подписании соглашения о создании полностью отечественного по полному циклу производства инактивированной вакцины против полиомиелита... Мы надеемся, что тот препарат, который к 2024 году должен уже производиться в достаточно большом объеме, позволит не только полностью закрыть проблему с полиомиелитом, но и будет очень востребован в мире, причем на всех континентах», – сказала Скворцова, передает РИА «Новости».

Министр уточнила, что соглашение о сотрудничестве для производства препаратов заключили ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН» и биофармацевтическая компания НАНОЛЕК.

В июне Владимир Путин заявил, что поставки товаров первой необходимости, в том числе и лекарств, должны быть ограждены от торговых и санкционных ограничений.