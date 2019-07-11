Захарова доказала несостоятельность тезиса об «агрессивности» России

Слова главкома вооруженных сил Швеции Микаэля Бюдена о нарушениях границ страны другими государствами – это наглядное свидетельство несостоятельности тезиса об «агрессивном и провокационном» поведении российских военных, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что Бюджен сделал свое заявление в интервью телеканалу CNN, и провокационной была сама формулировка вопроса о якобы «агрессивных действиях» России, передает РИА «Новости».

«Так вот, главком вооруженных сил Швеции отметил, что на долю России в среднем приходится лишь каждое 15-е нарушение шведских границ. Если каждое 15-е, то больше 10 раз кто-то нарушал шведскую границу, а получает за это все равно в информационной сфере Россия», – сказала Захарова.

Она отметила, что по официальным данным с сайта шведских вооруженных сил, в 2016-18 годах было зафиксировано всего 49 незаконных пересечений границ Швеции иностранными транспортными средствами – сухопутными, морскими и воздушными, в том числе военными и государственными.

«При этом подавляющее число нарушений не на счету нашей страны, а на счету государств-членов НАТО. И только в трех эпизодах упоминается Россия. При этом хотели бы напомнить, что Минобороны России не подтвердило факты нарушения шведских границ российскими самолетами. Заявление главкома ВС Швеции – это наглядное свидетельство несостоятельности активно навязываемого тезиса об «агрессивном и провокационном» поведении российских вооруженных сил, ВКС в регионе Балтийского моря», – подчеркнула она.

Напомним, в начале этого года вооруженные силы Швеции заявили, что 19 января ВКС России якобы на короткое время вторглись в воздушные шведские границы. Однако в Минобороны России опровергли это заявление.