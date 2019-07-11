Экс-депутата Госдумы обвинили в вымогательстве 50 млн долларов у Фридмана и Авена

Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 млн долларов у совладельцев «Альфа-банка» Михаила Фридмана и Петра Авена.

«Маевский ... потребовал от Фридмана и Авена передачи ему ... 50 миллионов долларов..., под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Фридмана и Авена», – сказано в постановлении следствия, сообщает РИА «Новости».

Однако, о каком именно компромате идет речь, не уточняется.

По данным постановления, вымогательство произошло «в период с 31 октября 2018 по 12 ноября 2018» поочередно – в кафе на Кутузовском проспекте и элитном ресторане на Смоленской площади.

Информация о вымогательстве и признание Фридмана и Авена потерпевшими были оглашены в Тверском суде Москвы во время рассмотрения продления ареста Маевского.

Ранее сообщалось, что совладельцы «Альфа-банка» подали в суд на американских политологов.