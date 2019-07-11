Политолог: Развожаеву в Севастополе придется решать проблемы, оставшиеся со времен Украины

Михаилу Развожаеву на посту главы Севастополя придется решать хозяйственные проблемы, оставшиеся еще со времен Украины, а также заняться политическим урегулированием. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Олег Матвейчев. По его словам, Развозжаев сумеет справиться с этими задачами.

«Развожаев прошел обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую неофициально называют «школой губернаторов». Он был давно подготовлен и находился в кадровом резерве. Это очень мощная и авторитетная фигура», – сказал профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. «Развожаев занимает высокую должность в ОНФ, а это, как известно, своеобразный «спецназ президента», - подчеркнул политолог.

Эксперт напомнил: за то недолгое время, что Развожаев проработал врио главы Хакасии, он снискал себе уважение жителей республики, многие из которых потом очень жалели, что Развожаев не успел поучаствовать в выборах главы, поскольку избирательный процесс к моменту его приезда уже начался, но все равно теоретически были готовы отдать за него свои голоса.

По словам эксперта, теперь Развожаев брошен «на самую передовую – в Севастополь». «Мы все знаем, что регион непростой. За время украинского владычества над нашим Севастополем там накопилось множество хозяйственных проблем – и много чего нужно разгребать. Но Развожаев умеет разгребать завалы, он крупный сильный хозяйственник», – полагает Матвейчев.

Кроме этого, по оценке эксперта, в Севастополе сложилась непростая внутриполитическая обстановка. «Там есть политические группы, которые дестабилизируют ситуацию. Видимо, Развожаев будет придумывать новые механизмы для политического урегулирования. Новый глава будет зарабатывать авторитет не на популизме, не на словах, а на делах», – подытожил Олег Матвейчев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя и назначил врио главы города Михаила Развожаева.

Развожаев – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта, член Центрального штаба ОНФ с декабря прошлого года. С октября 2014 по октябрь 2018 года был замминистра России по делам Северного Кавказа. Осенью прошлого года занимал должность врио главы Хакасии.

Прошедший курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Михаил Развожаев стал 20-м выпускником, которому поручено руководство регионом, напомнил в четверг вечером директор ВШГУ, сопредседатель центрального штаба ОНФ, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.