Развожаев стал 20 главой региона из «школы губернаторов»

Прошедший курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Михаил Развожаев после назначения на пост врио главы Севастополя стал 20-м выпускником, которому поручено руководство регионом, сообщил директор ВШГУ, сопредседатель центрального штаба ОНФ, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Михаил – выпускник наших курсов кадрового управленческого резерва, которые созданы по решению президента на базе Высшей школы государственного управления, эти курсы некоторые СМИ прозвали «школой губернаторов». Михаил уже 20-й руководитель региона из числа наших резервистов, конечно, меня радует, что наши выпускники получают такие высокие назначения», – передает слова Комиссарова ТАСС.

Он напомнил, что Развожаев уже был врио главы Хакасии, и ему тогда были поставлены четкие задачи, с которыми он «прекрасно справился».

«В последнее время он возглавлял исполком ОНФ, я как сопредседатель центрального штаба Народного фронта хотел бы поблагодарить его за активную работу», – подчеркнул он.

Ранее в четверг Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе и назначил врио главы Развожаева.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.