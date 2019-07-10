Доллар снизился на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,86 рубля.

Курс евро вырос на 2 копейки и составил 71,62 рубля, передает ТАСС.

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