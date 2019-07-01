Журналистке запретили задавать вопрос главе МВД Германии про «опасность» RT

На пресс-конференции в Берлине корреспондент Ruptly задала вопрос главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу о том, чем «опасны» RT и Sputnik для Германии, однако ее попытались остановить. Ранее в ФРГ поставили в один ряд угрозы от RT и Sputnik и от неонацистов и исламистов.

Продюсер Ruptly Дениз Риз на пресс-конференции начала задавать вопрос Зеехоферу. «Какая из этих угроз, на ваш взгляд, представляет наибольшую угрозу для населения Германии и почему?» Зеехофер уточнил, имеет ли она в виду пять групп, названных МВД Германии в числе главных угроз.

В этот момент ведущий пресс-конференции вмешался и заявил, что Дениз Риз вообще не имеет права задавать вопрос. Та опровергла эти слова, и у нее потребовали удостоверение члена «Федеральной пресс-конференции». Только после этого Зеехоферу дали ответить на вопрос.

Глава МВД Германии отреагировал на эту ситуацию со смехом.

Ответ его заключался в том, что «опасно проводить различия» между этими группами угроз. Однако «крайне опасным» он назвал правый экстремизм, призвав не упускать из виду исламизм, антисемитизм и остальные группы.

Видео с пресс-конференции опубликовала главред RT Маргарита Симоньян в своем Twitter.

Когда корр нашего видеоагентства Ruptly хотела уточнить у дяденек-министров, какая же опасность опаснее других, ей не хотели давать слово.



Полюбуйтесь. pic.twitter.com/PoWfBXSqPX — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 1 июля 2019 г.

«Немецкая контрразведка выпустила список главных потенциальных опасностей для страны, в котором оказались RT и Sputnik — наравне с ИГИЛом, неонацистами и прочей нечистью. Когда корр нашего видеоагентства Ruptly хотела уточнить у дяденек-министров, какая же опасность опаснее других, ей не хотели давать слово. Полюбуйтесь», – написала она.

RT и Sputnik упомянуты в докладе МВД Германии в разделе про деятельность иностранных спецслужб в стране. Утверждается, что к стандартному «репертуару» деятельности российских спецслужб «продолжают относиться пропаганда и дезинформация», которая распространяется через RT Deutsch и информационное агентство Sputnik.