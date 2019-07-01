На всероссийский форум «Восток» прибыло свыше 600 участников

На всероссийский молодежный образовательный дальневосточный форум «Восток» прибыло свыше 600 участников от Камчатки до Калининграда, а также из-за рубежа.

Участники форума – молодые парламентарии, педагоги и преподаватели, предприниматели, социальные предприниматели, урбанисты, архитекторы, event-менеджеры, журналисты, добровольцы, молодые специалисты, передает «Регнум».

Зарубежные участники форума прибыли из Индии, Китая, Японии, Камбоджи, Филиппин, Болгарии, Армении, из прибалтийских стран. На площадке форума организована работа проектных лабораторий: продажи, маркетинг, продвижение, продукт, социальное проектирование, финансы, лидерство и команда, «урбан-лаб».

Практически каждый участник привез свой проект, который представляется экспертам грантового конкурса для номинирования к получению гранта и поддержке АНО «Россия – страна возможностей». На его защиту отводится пять минут, проект оценивается по десяти критериям. Лучшие проекты получат поддержку в виде грантов.

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи, полномочное представительство президента РФ в ДФО, администрация Приморского края, ФГБУ «Роспредприниматель».